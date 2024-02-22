- Eğitim

Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor!

Ehliyet sınavlarında yaşanan usulsüzlüklere Bakanlık tarafından yeni sistem ile önlem alınıyor. Ehliyet sınavlarında Joker adlı bir yöntem ile adayların yerine bir başkası sınava girdiriliyor. Adaylardan para talep edilerek sınavı geçeceklerine garanti veriliyor. Bu usulsüzlüklerin önüne geçmek amacı ile Bakanlık ehliyet sınavları için yeni bir sistemi hayata geçiriyor. İşte yeni sistemin tüm detayları...  

Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor! mask

Ehliyet sınavına parmak izi ile girilecek!  
Ehliyet sınavlarında Joker adlı bir hile yolu ile adayların yerine üçüncü bir şahsın sınava girdiriliyor. Adaylara sınavdan geçme garantisi verilerek para talebinde bulunuluyor. Ticari bir alana dönüşen bu usulsüzlüğe Bakanlık artık dur diyor. Geliştirdiği yeni sistem ile tüm vatandaşların ehliyet sınavına artık parmak izi ile gireceğini duyuran Bakanlık bu hileli usulsüzlüğü bitiriyor.  

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, konuya ilişkin olarak, "Sınavda 50 soru bulunmakta ve adayın 45 dakika içinde cevaplaması bekleniyor. Dolayısıyla 70 puan alan sınavı geçiyor. Okuma yazma becerisi olmayanlar, yazılı sınavı geçemeyecek durumda olanlar bu tür usulsüzlüklere başvuruyor" ifadeleri ile bu tür usulsüzlüklere başvuranların olduğunu dile getiriyor.  

Açıklamalarının devamında "Nüfus cüzdanı alınırken herkes parmak izini veriyor. Yeni bir cihaz kullanılarak parmak izi alınacak ve bu izleme yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılacak. Eğer parmak izleri eşleşiyorsa aday sınava girmeye uygun olacak" ifadeleri ile bundan sonra ehliyet sınavlarında kullanılacak parmak izi doğrulama sistemi ile 3. bir şahsın adaylar yerine sınava girmesinin tamamen önleneceğini belirtti.  

# türkiye, yeni, aday

22 Şub 2024 - 23:03 - Eğitim

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