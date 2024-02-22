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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; yarın (23 Şubat 2024 Cuma) Kocaeli'de hava durumu Sisli, sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin edildi.

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA24.00 - 03.006679210
CUMA03.00 - 06.003378211
CUMA06.00 - 09.006676212
CUMA09.00 - 12.00151549215
CUMA12.00 - 15.00171741415
CUMA15.00 - 18.00161652314
CUMA18.00 - 21.0013136429
CUMA21.00 - 24.0011117219

22 Şub 2024 - 23:14 - Gündem

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