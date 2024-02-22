6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (23 Şubat Cuma) Kandıra, Gölcük, İzmit, Körfez, Kartepe ve Derince olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56823
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇAMKONAK
|ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇINARLIK SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., MERMER SK., YEŞİL PINAR SK.
|23.02. 2024
|09:00
|15:30
|56931
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HALIDERE YALI
|2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ZÜBEYDE HANIM CD.
|23.02.2024
|09:30
|14:30
|56932
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HALIDERE YALI
|2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2023. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KARAKESTANE CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK.
|23.02.2024
|09:30
|14:30
|56933
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HALIDERE YALI, YUKARI
|ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD.
|23.02.2024
|09:00
|17:00
|57049
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVŞANTEPE
|BEYAZ ORKİDE SK., BORA SK., ESEN SK., MEŞE SK.
|23.02.2024
|09:00
|12:00
|57050
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|MİMAR SİNAN
|AYIK SK.
|23.02.2024
|09:00
|15:00
|57057
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SÜLLÜ
|SÜLLÜ ASAGI MEVKII
|23.02.2024
|09:00
|17:00
|57065
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER
|ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK.
|23.02.2024
|09:00
|17:00
|57081
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL
|23.02.2024
|14:00
|17:30
|57084
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SUADİYE
|10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI SK., TOPÇULAR SK.
|23.02.2024
|09:30
|12:30
|57129
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT
|AYAZKÖY SK., DEMET SK., GÜNEYSU SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KARASU SK., KIRGIZLAR SK., MİROĞLU CD.
|23.02.2024
|09:00
|17:00
|57140
|KOCAELİ
|DERİNCE
|TAHTALI
|ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|23.02.2024
|15:00
|17:00
|57141
|KOCAELİ
|DERİNCE
|GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI
|DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER
|23.02.2024
|13:00
|15:00
|57142
|KOCAELİ
|DERİNCE
|GEREDELI, GEREDELİ
|OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER
|23.02.2024
|09:00
|13:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.