6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (23 Şubat Cuma) Kandıra, Gölcük, İzmit, Körfez, Kartepe ve Derince olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.

PK Kodu İl İlçe Mahalle Cadde-Sokak Planlanan Tarih Başlama Saati Bitiş Saati 56823 KOCAELİ KANDIRA ÇAMKONAK ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇINARLIK SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., MERMER SK., YEŞİL PINAR SK. 23.02. 2024 09:00 15:30 56931 KOCAELİ GÖLCÜK HALIDERE YALI 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., HALIDERE ATATÜRK , HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ZÜBEYDE HANIM CD. 23.02.2024 09:30 14:30 56932 KOCAELİ GÖLCÜK HALIDERE YALI 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2023. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KARAKESTANE CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK. 23.02.2024 09:30 14:30 56933 KOCAELİ GÖLCÜK HALIDERE YALI, YUKARI ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. 23.02.2024 09:00 17:00 57049 KOCAELİ İZMİT TAVŞANTEPE BEYAZ ORKİDE SK., BORA SK., ESEN SK., MEŞE SK. 23.02.2024 09:00 12:00 57050 KOCAELİ KÖRFEZ MİMAR SİNAN AYIK SK. 23.02.2024 09:00 15:00 57057 KOCAELİ KANDIRA SÜLLÜ SÜLLÜ ASAGI MEVKII 23.02.2024 09:00 17:00 57065 KOCAELİ KARTEPE ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. 23.02.2024 09:00 17:00 57081 KOCAELİ KARTEPE MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL 23.02.2024 14:00 17:30 57084 KOCAELİ KARTEPE SUADİYE 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI SK., TOPÇULAR SK. 23.02.2024 09:30 12:30 57129 KOCAELİ KARTEPE DERBENT AYAZKÖY SK., DEMET SK., GÜNEYSU SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KARASU SK., KIRGIZLAR SK., MİROĞLU CD. 23.02.2024 09:00 17:00 57140 KOCAELİ DERİNCE TAHTALI ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER 23.02.2024 15:00 17:00 57141 KOCAELİ DERİNCE GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER 23.02.2024 13:00 15:00 57142 KOCAELİ DERİNCE GEREDELI, GEREDELİ OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER 23.02.2024 09:00 13:00