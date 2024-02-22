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6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (23 Şubat 2024 Cuma) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

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6 ilçede elektrikler kesilecek! mask

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (23 Şubat Cuma) Kandıra, Gölcük, İzmit, Körfez,  Kartepe ve Derince olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. 

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56823KOCAELİKANDIRA ÇAMKONAK ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇINARLIK SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., MERMER SK., YEŞİL PINAR SK.23.02. 202409:0015:30
56931KOCAELİGÖLCÜK HALIDERE YALI 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ZÜBEYDE HANIM CD.23.02.202409:3014:30
56932KOCAELİGÖLCÜK HALIDERE YALI 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2023. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KARAKESTANE CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK.23.02.202409:3014:30
56933KOCAELİGÖLCÜK HALIDERE YALI, YUKARI ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD.23.02.202409:0017:00
57049KOCAELİİZMİT TAVŞANTEPE BEYAZ ORKİDE SK., BORA SK., ESEN SK., MEŞE SK.23.02.202409:0012:00
57050KOCAELİKÖRFEZ MİMAR SİNAN AYIK SK.23.02.202409:0015:00
57057KOCAELİKANDIRA SÜLLÜ SÜLLÜ ASAGI MEVKII23.02.202409:0017:00
57065KOCAELİKARTEPE ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK.23.02.202409:0017:00
57081KOCAELİKARTEPE MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL23.02.202414:0017:30
57084KOCAELİKARTEPE SUADİYE 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI SK., TOPÇULAR SK.23.02.202409:3012:30
57129KOCAELİKARTEPE DERBENT AYAZKÖY SK., DEMET SK., GÜNEYSU SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KARASU SK., KIRGIZLAR SK., MİROĞLU CD.23.02.202409:0017:00
57140KOCAELİDERİNCE TAHTALI ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER23.02.202415:0017:00
57141KOCAELİDERİNCE GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER23.02.202413:0015:00
57142KOCAELİDERİNCE GEREDELI, GEREDELİ OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER23.02.202409:0013:00
# büyük, Atatürk, 2024, Kartepe

22 Şub 2024 - 23:27 - Gündem

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