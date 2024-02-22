Büyükakın’ın katıldığı programda yaptığı konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle: “Belediyenin varlık sebebi yaşayan insanları mutlu etmek. 5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu. Ne diyorlar, ne istiyorlar? STK’larla yakın temaslarımız oldu. Sadece bu işle ilgilenen daire başkanlığımız var. Sürekli temas halindeyiz. Çok sayıda ortak akıl arama toplantısı gerçekleştirdik. Toplumun ilgilendiği meselelere dair ne varsa oradaki paydaşlar kimse hiçbirini dışarıda bırakmadan. Belediye başkanı seçilene kadar bir partinin adayı ama seçildikten sonra herkesin başkanı. Biz de herkese kulak verdik, ne talep ediyorlar onları dinledik.
- Siyaset
Başkan Büyükakın: "5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.