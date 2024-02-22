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Başkan Büyükakın: "5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

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Başkan Büyükakın: "5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu" mask

Büyükakın’ın katıldığı programda yaptığı konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle: “Belediyenin varlık sebebi yaşayan insanları mutlu etmek. 5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu. Ne diyorlar, ne istiyorlar? STK’larla yakın temaslarımız oldu. Sadece bu işle ilgilenen daire başkanlığımız var. Sürekli temas halindeyiz. Çok sayıda ortak akıl arama toplantısı gerçekleştirdik. Toplumun ilgilendiği meselelere dair ne varsa oradaki paydaşlar kimse hiçbirini dışarıda bırakmadan. Belediye başkanı seçilene kadar bir partinin adayı ama seçildikten sonra herkesin başkanı. Biz de herkese kulak verdik, ne talep ediyorlar onları dinledik.
# var, talep, oldu

22 Şub 2024 - 23:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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