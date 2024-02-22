BÜYÜKAKIN: "İZMİT'İ GERİ ALACAĞIZ"

HER PARTİNİN ADAY ÇIKARMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir için aldığımız oy bu seçimlerde daha yukarı gidecek Aldığımız oyu tekrar alacağımızı düşünüyorum. Cumhur ittifakı çok güçlü bir şekilde duruyor. MHP ve BBP ile beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Her partinin aday çıkarması bizim açımızdan tabii ki işimizi kolaylaştıracak. İlçelerde de aynı şekilde. Sadece merkez belediyemiz CHP’nin elinde. Orayı da geri alacağız. Tahmin ediyorum ki yüzde 5 farkla seçimi alacağız.