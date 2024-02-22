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BÜYÜKAKIN: "İZMİT'İ GERİ ALACAĞIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

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BÜYÜKAKIN: "İZMİT'İ GERİ ALACAĞIZ" mask

HER PARTİNİN ADAY ÇIKARMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir için aldığımız oy bu seçimlerde daha yukarı gidecek Aldığımız oyu tekrar alacağımızı düşünüyorum. Cumhur ittifakı çok güçlü bir şekilde duruyor. MHP ve BBP ile beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Her partinin aday çıkarması bizim açımızdan tabii ki işimizi kolaylaştıracak. İlçelerde de aynı şekilde. Sadece merkez belediyemiz  CHP’nin elinde. Orayı da geri alacağız. Tahmin ediyorum ki yüzde 5 farkla seçimi alacağız.
# chp, aday, cumhur ittifakı, MHP, BBP

22 Şub 2024 - 23:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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