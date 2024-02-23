SOL PARTİ Kocaeli Büyükşehir Adayı belli oldu

SOL Parti; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat İlkay Deniz Torun Yüce ile 12 ilçede belediye meclis üyesi adaylarını 25 Şubat Pazar günü düzenleyeceği basın toplantısı ile tanıtacak. KESK Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nde SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve yönetiminin ev sahipliğindeki toplantıya SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve MYK Üyesi Dilara Kurtuluş katılacak.

Yerele dair seçim sloganını “Üretenlerin yönettiği bir Kocaeli için” üst başlığıyla “SOL’unda Deniz var” olarak belirleyen SOL Parti’nin öne çıkan vaat nitelikli söylemleri ise şöyle:

“24 saat yaşayan kentimizi, biz emekçilere dayatılan yoksulluk ve sefaletten kurtarmak için adayız.

Ülkenin en pahalı toplu taşıma sisteminden kurtulmak için adayız.”

Sanayi atıklarıyla doğamızın kirletilmesine karşı havamız, suyumuz ve toprağımız için adayız.

Rant için değil, yaşanabilir bir Kocaeli için adayız.

Kadınların, gençlerin, çocukların korkmadan özgürce ve güvenle sokaklarımızda yürüyebileceği bir Kocaeli için adayız.

Öğrencilerin tarikat yurtlarına mahkûm edilmediği bir Kocaeli için adayız.

Üretenlerin yönettiği bir Kocaeli için adayız.

Belediyeleri rant kapısı yapanlara karşı Kocaeli halkını birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Emeğin kentinde emekten yana olan herkese sözümüz var. Kocaeli’de SOL var.”

SOL Parti'nin ilçelerdeki belediye meclis üyesi adayları:

Neriman Irmak İlter (İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel (Gebze / İşçi), Şengül Karabulut ( Darıca / İşçi), Dursun Sevim (Derince / Emekli), Şenay Kına (Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman ( Kartepe / Emekli), Namık Saral (Körfez / Emekli), Aktan Uslu (Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel ( Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)

İLKAY DENİZ TORUN KİMDİR?

1992 yılında Artvin’in Ardanuç İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi İzmit’te okudu. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017) mezunu. Mesleğini serbest avukat olarak sürdürüyor. 2023 seçimlerinde Sosyalist Güç Birliği İttifakı çatısında SOL Parti Kocaeli birinci sıra Milletvekili adayı oldu. Evli.