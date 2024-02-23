Körfez İlçe Emniyet ve Dergah Ocakbaşı rahat kazandı 

DERGAH OCAKBAŞ İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Günün ilk maçında Dergah Ocakbaşı ile Vefa İnşaat takımları karşılaştı. Maçın ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Dergah Ocakbaşı takımı mücadelenin ilk yarısını 6-0 önde bitirdi. İkinci devrede rölanti bir oyun ortaya koyan ve zorlamayan süreyi geçiren Dergah Ocakbaşı, sahadan 11-4 üstün ayrıldı ve galibiyet ve 3 puanla tanıştı.

KÖRFEZ EMNİYET FARKLI KAZANDI

Günün ikinci maçında ise net bir sonuç vardı. İlk maçında Dergah Ocakbaşı karşısında 3-2 galip gelen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu kez Sporterio takımı karşısında başarılı bir oyun ortaya koydu. İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan İlçe Emniyet, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve sahadan 9-3 üstünlükle ayrıldı ve puanını 6’ya yükseltti.

ZAFER PARTİSİ’NDEN YAKIN TAKİP

Öte yandan müsabakaları izleyenler arasında Zafer Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Erbağcı, Körfez İlçe Başkanı Cihat Comart, İl Başkan Yardımcısı Doğukan Koyuncuoğlu ve eşi Büşra Koyuncuoğlu da yer aldı.

DERGAH OCAKBAŞI: 11

VEFA İNŞAAT: 4

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Furkan Çukuryurt

DERGAH OCAKBAŞI: Ömer Güler **, Turgay Çoban ***, Fuat Karaaslan **, Burak Arslan ***, Gökhan Özkanlı **, Osman Dinçay ***, Oğuzhan Türkmen ***

VEFA İNŞAAT: Hakan Akçay **, Harun Yılmaz **, Kadir Çelik ** (Abdurrahman Kırmacı **), Vefa Özcan ***, Murat Akdeniz ** (Cihat Telo **), Özgür Bavaş **, Erhan Gökyeşil **

GOLLER: Osman Dinçay (3), Burak Arslan, Oğuzhan Türkmen (5), Gökhan Özkanlı, Fuat Karaaslan (Dergah Ocakbaşı), Abdurrahman Kırmacı, Vefa Özcan (2), Erhan Gökyeşil (Vefa İnşaat)

SARI KART: Erhan Gökyeşil (Vefa İnşaat)

SPORTERIO: 3

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 10

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Furkan Çukuryurt

SPORTERIO: Mustafa Canlar **, Ferdi Pelit ***, Mustafa Kurutay ** (Omar Khaled **), Muhammet Tercan **, Devrim Kaya **, Celal Sazak **, İsmail Aydın **

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: Nazım Yazıcı **, Emre Korkmaz ***, Fatih Demirci ***, Zafer Karakaş *** (Bülent Kurt **), Ferdi Çağlayan *** (Semih Yuca **), Harun Durmuş ***, Fatih Berber *** (Mustafa Akkuş **)

GOLLER: Emre Korkmaz (2), Fatih Demirci, Ferdi Çağlayan, Harun Durmuş (6) (Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü), Ferdi Pelit (3) (Sporterio)

SARI KART: Mustafa Kurutay (Sporterio)