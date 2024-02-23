Eski müftü Sönmezoğlu yeniden atandı

Mehmet Sönmezoğlu kimdir?

Mehmet Sönmezoğlu, 1 Mart 1963 tarihinde Düzce’de doğdu. İlköğrenimini ve İmam-Hatip Lisesi’ni Düzce’de tamamladı.1984 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Özel olarak Arapça, Kur'an ve Ferâiz dersleri eğitimini aldı. 1984–1987 yılları arasında Düzce Merkez Kur’an Kursu Öğreticiliği ve Yöneticiliği yaptı. Askerlik görevini yedek subay olarak Gelibolu’da yaptı. 1988–2005 yılları arasında Gemerek, Çilimli, Gölyaka ve Kdz. Ereğli İlçelerinde İlçe Müftülüğü, 2006–2007 yıllarında Iğdır Müftülüğü, 2008-2009 yıllarında Malatya Müftülüğü görevlerinde bulundu. 2009-2015 yılları arasında Kocaeli Müftüsü olarak görev yapan Sönmezoğlu 2015-2016 yılları arası ise Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu müdürü olarak görev yaptı. 07.12.2016 tarihinde Ankara İl Müftüsü olarak atandı.