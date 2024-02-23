Şanlı bayrağımızı masa örtüsü yaptılar

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Niğde’nin Hacıabdullah beldesinde belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun’a destek vermek için İstanbul Esenler’de bir araya gelen AKP’li hemşerileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun’un kardeşi Babaoğlan Altun, Niğde’nin Hacıabdullah Beldesi’nde AKP’den belediye başkan adayı oldu.
“DESTEK VERMEYİN”
Bir grup Altın taraftarı İstanbul Esenler’de yaşayan ve burada Hacıabdullahlılar Derneği’ndeki hemşerilerini 7 Ocak’ta ziyaret etti. AKP’li Hacıabdullahlılar daha sonra Esenler Kültür Merkezi’nde yemekli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Esenler’deki Hacıabdullahlıların seçimde memleketlerine gelerek, Altun’a oy vermeleri ve MHP’li belediye başkanı Recep Doğmuş aleyhine çalışmaları istendi.
Toplantıda çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Türk bayraklarının masalara serilerek, sofra bezi olarak kullanıldığı görülüyor. Skandal görüntülerde AKP’liler Rabia işaret yaparak, hatıra fotoğrafları da çektirdi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bipolar - bir şey olmaz arkası sağlam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.