Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine İzmit ilçesindeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 25 bin 250 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 180 bin adet boş makaron, 250 kilogram açık tütün, 800 kesilmiş bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
- Asayiş
205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi
İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.