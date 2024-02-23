"Köseköy tren istasyonu en kısa sürede hizmete açılmalı"

Murat - Köseköy istasyonu açılsın tabide yeni kent merkezine uzak kaldı ve istasyon çevresinde çok fazla nüfus yoğunluğu yok. Yeni kent merkezine en yakın konuma Ataevler mahallesi ile sınır kısmına yani Hipodromun doğu kısmı olan yere Kartepe Tren istasyonu yapılması çok daha elzem ve gerekli. O kısımda ciddi bir nüfusta var. Büyükşehirin TCDD' ile görüşüp yeni bir istasyon binası projesini hayata geçirtmeli. Yine ilave olarak Maşukiye Tren İstasyonu da mutlaka olmalı.