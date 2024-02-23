10 yılı aşkın süredir yolcu taşımacılığı yapılamayan Köseköy tren istasyonu en kısa sürede hizmete açılmalı diyen vatandaşımız, "Derbent tren istasyonu hizmete açıldığında "Ķöseköy tren istasyonu da en kısa sürede hizmete girecek " sözü verilmişti. 2019 Seçim vaatlerinde hızlı tren duracağı sözü verilmişti. Sonuç sadece tabelası olan işlevsiz hale getirilmiş tren istasyonu. Yolcu var, demiryolu var, tren var ama vatandaş faydalanamıyor. Nüfus artıyor fakat mevcut ulaşım alternatifleri bile hizmet dışı."
23 Şub 2024 - 09:08- Gündem Güncelleme:
"Köseköy tren istasyonu en kısa sürede hizmete açılmalı"
Gazetemize ulaşan vatandaşımız, "Derbent tren istasyonu hizmete açıldığında "Ķöseköy tren istasyonu da en kısa sürede hizmete girecek " sözü verilmişti. Yolcu var, demiryolu var, tren var ama vatandaş faydalanamıyor." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Köseköy istasyonu açılsın tabide yeni kent merkezine uzak kaldı ve istasyon çevresinde çok fazla nüfus yoğunluğu yok. Yeni kent merkezine en yakın konuma Ataevler mahallesi ile sınır kısmına yani Hipodromun doğu kısmı olan yere Kartepe Tren istasyonu yapılması çok daha elzem ve gerekli. O kısımda ciddi bir nüfusta var. Büyükşehirin TCDD' ile görüşüp yeni bir istasyon binası projesini hayata geçirtmeli. Yine ilave olarak Maşukiye Tren İstasyonu da mutlaka olmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.