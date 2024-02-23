Başkan Aygün’den Müftü Amil’e ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül’ün de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Aygün, “Sayın müftümüzün şahsında, kıymetli hocalarımıza ve din görevlilerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kurum nezdinde yapılan çalışmaların da istişare edildiği buluşmada Müftü Amil ilçeye sunduğu hizmetler ve ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.