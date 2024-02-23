Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül’ün de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Aygün, “Sayın müftümüzün şahsında, kıymetli hocalarımıza ve din görevlilerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kurum nezdinde yapılan çalışmaların da istişare edildiği buluşmada Müftü Amil ilçeye sunduğu hizmetler ve ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
23 Şub 2024 - 09:19- Gündem Güncelleme:
Başkan Aygün’den Müftü Amil’e ziyaret
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’i makamında ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.