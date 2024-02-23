Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen İHH Derince Temsilciliği bu konu ile ilgili bir etkinlik düzenliyor. İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek, programa davet etti. Gazzeli çocuklar yararına düzenlenecek olan “Gazze’de Çocuk Olmak” adlı kahvaltı programı 2 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Yelken Kafe’de gerçekleşecek. Programın detayları ile ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Furkan Güngör ve yönetimini bu anlamlı program dolayısıyla tebrik etti.
23 Şub 2024 - 09:20- Gündem Güncelleme:
Başkan Aygün, İHH Derince’yi konuk etti
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.