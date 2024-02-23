23 Şub 2024 - 09:29- Ekonomi G:

Altın fiyatlarında son durum! Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 23 Şubat Cuma gününe yatay seyirde başladı. Haftanın son iş gününün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 2.022 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum! Altın ne kadar oldu? mask

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.023,41

Satış: 2.023,66

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.025,69

Satış: 2.025,94

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.237,46

Satış: 3.308,69

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.454,68

Satış: 6.617,37

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.905,74

Satış: 14.251,65

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.119,98

Satış: 1.509,44

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.915,47

Satış: 2.031,11

Kaynak: HABERTÜRK.COM
# cumhuriyet

23 Şub 2024 - 09:29 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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