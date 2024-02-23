Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapıyor!

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları ve süreç hakkında sorgulamalar hız kazandı. ÖSYM tarafından adayların erişimine açılan KPSS 2024/5 tercih kılavuzunda bulunan bilgiler ışığında başvurular sürüyor. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU (KPSS 2024/5) YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından KPSS 2024/5 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

KPSS 2024/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, personel alımı başvurularına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda 27 bin personel alımı yapılacak.

KPSS sınav sonuçları yerleştirme işlemlerinde belirleyici olurken gerekli şartları sağlayan adaylar 21-28 Şubat 2024 tarihlerinde başvurularını yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (80,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 29 Şubat 2024 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 29 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunu’n 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4.Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

1.5.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

1.6.Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

1.7.Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Biyolog 20 (Lisans), Büro Personeli 304 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 40 (Lisans), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) 25 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 40 (Lisans), Diyetisyen 250 (Lisans), Ebe 2000 (Lisans), Fizyoterapist 400 (Lisans), Gerontolog 150 (Lisans), Hemşire 13000 (Lisans), Hemşire 2000 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 30 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 250 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 30 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 30 (Lisans), Mimar 10 (Lisans), Mühendis Bilgisayar 50 (Lisans), Mühendis Biyomedikal 35 (Lisans), Mühendis Elektrik/Elektronik 10 (Lisans), Mühendis Harita 2 (Lisans), Mühendis İnşaat 30 (Lisans), Mühendis Jeofizik 3 (Lisans), Mühendis Makina 10 (Lisans), Şehir Plancısı 1 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 300 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 1200 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 900 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 450 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 425 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım 1540 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 60 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Padolog 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 425 (Ön Lisans), Destek Personeli Şoför 50 (Ön Lisans), 550 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 10 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 400 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 80 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 200 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 100 (Ortaöğretim)

Kaynak: HABERTÜRK.COM