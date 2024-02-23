Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin (57) yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. (25) idaresindeki otomobile çarparak devrildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.