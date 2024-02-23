- Ekonomi

İlaç fiyatlandırmasında yeni karar

İlaçların fiyatlandırılmasında 2023 yılında belirlenen Euro/TL değeri 2024'te de uygulanacak.

İlaç fiyatlandırmasında yeni karar mask

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.

Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: CUMHURİYET
# 2024, yeni

23 Şub 2024 - 09:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.076.619 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL