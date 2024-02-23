İlaç fiyatlandırmasında yeni karar

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendi.
Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.
Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.
Kaynak: CUMHURİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.