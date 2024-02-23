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Şirin, “Derince’miz hizmetlerin en iyisine layık”

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlemeye özen gösteriyor

HABER MERKEZİ
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Şirin, “Derince’miz hizmetlerin en iyisine layık” mask

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Şirin, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program kapsamında İbni Sina Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren Şirin’e Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

BÖLGE ESNAFLARINDAN YOĞUN İLGİ

İbni Sina Mahallesi’nde bölge esnafları ve alış veriş yapan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Adayı Şirin, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinin Derince’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.  Halkımıza hizmet etme yolunda çalışmalarımızı sürdürürken esnaf ve vatandaş buluşmalarımıza önem veriyoruz. Gerek projelerimizi belirlerken gerekse bunların inşa aşamasında her zaman istişare ile hareket ederek esnaflarımızın bize verdiği destek ile çalışacağız” dedi.
# 2024, hizmet, meclis üyesi, seçim, AKP, Meclis Üyeleri, cumhur ittifakı

23 Şub 2024 - 10:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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