Sen “Keçi”ysen biz de aslanız küllerimizden yeniden doğarız

SAAT 13.30’DA
Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile mücadele edecek. Temsilcimiz, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Ankara temsilcisine konuk olacak. Yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel, Kocaelispor ile ilk sınavını başkentte verecek. Daha ofansif bir oyun oynatacağını söyleyen deneyimli teknik adam, taraftara verdiği sözü kanıtlamak isteyecek. Karşılaşma pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak. Kritik maçı Alpaslan Şen yönetecek. Şen’in yardımcıları ise Kemal Elmas ile Onur Gülter olacak
KADRODA TEK EKSİK FOFANA
Kafilede tek eksik Fofana. Siyahi oyuncu önceki gün antrenmanda ayağını ters basarak tarak kemiğini kırdı. Tedavisine başlanan oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Öte yandan Şanlıurfaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Emir Ortakaya’da herhangi bir sorun yok. Emir, takımla çalışmalarına devam etti. Genç stoperin Keçiörengücü maçında da ilk 11’de yer alması bekleniyor.
RAKİBİMİZ 6 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI, 11. SIRADA
Rakip Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 2. devresinde oynanan 6 maçta, toplam 10 puan aldı. Başkent temsilcisi, 6 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Eyüpspor’a 2-0, Boluspor’a ise 2-1 kaybeden ekip, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Şanlıurfa ve Giresun karşısında 1-0 kazanan Keçiören, Adanaspor’u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
224 KOCAELİSPORLU ANKARA’YA GİDECEK
Kocaelispor’un yarın oynayacağı Keçiörengücü maçının kontenjanı belli oldu. Temsilcimiz 600 kişilik kontenjan istediğini Keçiörengücü yönetimine iletti ancak olumsuz dönüş aldı. Dönüş olumlu olsaydı, Aktepe Stadı kale arkası tribünü Kocaelisporlu taraftarlara ayrılacaktı. Temsilcimizde kontenjan 224’te kaldı. 224 Yeşil - Siyahlı taraftar, karşılaşmayı Aktepe Stadı’ndan izleyebilecek.
5 GÜNDE OYUN ANLAYIŞI DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel, imza töreninde basın mensuplarına daha ofansif bir futbol anlayışı olduğunu söylemiş ve Kocaelisporlu taraftarların özlediği agresif futbolu sahaya yansıtacaklarını belirtmişti. Ertuğrul Sağlam’ın, iç sahada 1-0 kaybedilen Urfa maçı sonrasında istifasının ardından göreve gelen Gürsel, takım ile birlikte salı gününden itibaren çalışmalara başladı. Mustafa hocanın maç gününe kadar toplamda 5 gün takımı çalıştırma fırsatı oldu. Yarın akları karaları göreceğiz konusu…
MAÇIN KÜNYESİ
Keçiörengücü – Kocaelispor
STAT: Ankara Aktepe Stadı
SAAT: 13.30
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter
YAYIN: TRT Spor, Kocaeli Gazetesi ( Canlı Anlatım)
KEÇİÖRENGÜCÜ:
Metin Uçar
Uğur Akdemir
Ahmet Kesim
Mert Kula
Muharrem Cinan
Erkam Develi
Mikail Okyar
Selim Ilgaz
Jurgen Bardhi
Gregory Ariyibi
Papis Dembele
KOCAELİSPOR:
Gökhan Değirmenci
Emir Ortakaya
Yusuf Abdioğlu
Atila Turan
Oğuz Ceylan
Josep Vukovic
Giorgi Kharaishvili
Reis Amaral
Ramil Şeydayev
Daniel Candeias
Davit Skhirtladze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.