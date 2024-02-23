Sen “Keçi”ysen biz de aslanız küllerimizden yeniden doğarız

SAAT 13.30’DA

Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile mücadele edecek. Temsilcimiz, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Ankara temsilcisine konuk olacak. Yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel, Kocaelispor ile ilk sınavını başkentte verecek. Daha ofansif bir oyun oynatacağını söyleyen deneyimli teknik adam, taraftara verdiği sözü kanıtlamak isteyecek. Karşılaşma pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak. Kritik maçı Alpaslan Şen yönetecek. Şen’in yardımcıları ise Kemal Elmas ile Onur Gülter olacak

KADRODA TEK EKSİK FOFANA

Kafilede tek eksik Fofana. Siyahi oyuncu önceki gün antrenmanda ayağını ters basarak tarak kemiğini kırdı. Tedavisine başlanan oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Öte yandan Şanlıurfaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Emir Ortakaya’da herhangi bir sorun yok. Emir, takımla çalışmalarına devam etti. Genç stoperin Keçiörengücü maçında da ilk 11’de yer alması bekleniyor.

RAKİBİMİZ 6 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI, 11. SIRADA

Rakip Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 2. devresinde oynanan 6 maçta, toplam 10 puan aldı. Başkent temsilcisi, 6 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Eyüpspor’a 2-0, Boluspor’a ise 2-1 kaybeden ekip, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Şanlıurfa ve Giresun karşısında 1-0 kazanan Keçiören, Adanaspor’u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

224 KOCAELİSPORLU ANKARA’YA GİDECEK

Kocaelispor’un yarın oynayacağı Keçiörengücü maçının kontenjanı belli oldu. Temsilcimiz 600 kişilik kontenjan istediğini Keçiörengücü yönetimine iletti ancak olumsuz dönüş aldı. Dönüş olumlu olsaydı, Aktepe Stadı kale arkası tribünü Kocaelisporlu taraftarlara ayrılacaktı. Temsilcimizde kontenjan 224’te kaldı. 224 Yeşil - Siyahlı taraftar, karşılaşmayı Aktepe Stadı’ndan izleyebilecek.

5 GÜNDE OYUN ANLAYIŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel, imza töreninde basın mensuplarına daha ofansif bir futbol anlayışı olduğunu söylemiş ve Kocaelisporlu taraftarların özlediği agresif futbolu sahaya yansıtacaklarını belirtmişti. Ertuğrul Sağlam’ın, iç sahada 1-0 kaybedilen Urfa maçı sonrasında istifasının ardından göreve gelen Gürsel, takım ile birlikte salı gününden itibaren çalışmalara başladı. Mustafa hocanın maç gününe kadar toplamda 5 gün takımı çalıştırma fırsatı oldu. Yarın akları karaları göreceğiz konusu…

MAÇIN KÜNYESİ

Keçiörengücü – Kocaelispor

STAT: Ankara Aktepe Stadı

SAAT: 13.30

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter

YAYIN: TRT Spor, Kocaeli Gazetesi ( Canlı Anlatım)

KEÇİÖRENGÜCÜ:

Metin Uçar

Uğur Akdemir

Ahmet Kesim

Mert Kula

Muharrem Cinan

Erkam Develi

Mikail Okyar

Selim Ilgaz

Jurgen Bardhi

Gregory Ariyibi

Papis Dembele

KOCAELİSPOR:

Gökhan Değirmenci

Emir Ortakaya

Yusuf Abdioğlu

Atila Turan

Oğuz Ceylan

Josep Vukovic

Giorgi Kharaishvili

Reis Amaral

Ramil Şeydayev

Daniel Candeias

Davit Skhirtladze