Çilek Vize ile işlem tamam!

YÖNETİM TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüpten yapılan resim açıklama şöyle: “Çilek Vize Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut’a kulübümüze olan güzel tutum ve yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan anlaşma kapsamında; Türkiye’nin her yerine online vize danışmanlık hizmeti verebilen Çilek Vize, 30.06. 2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımıza %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri taraftarımıza %25 indirim hakkı tanıyacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Çilek Vize Danışmanlık tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır”