- Spor

Çilek Vize ile işlem tamam!

Kocaelispor ile  Türkiye’nin en büyük vize danışmanlık şirketi olan Çilek Vize arasında işbirliği ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandı

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Çilek Vize ile işlem tamam! mask

YÖNETİM TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüpten yapılan resim açıklama şöyle: “Çilek Vize Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut’a kulübümüze olan güzel tutum ve yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız.  Yapılan anlaşma kapsamında; Türkiye’nin her yerine online vize danışmanlık hizmeti verebilen Çilek Vize, 30.06. 2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımıza %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri taraftarımıza %25 indirim hakkı tanıyacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Çilek Vize Danışmanlık tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır”
# 2024, Kocaelispor, türkiye

23 Şub 2024 - 10:16 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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