Çilek Vize ile işlem tamam!

YÖNETİM TEŞEKKÜR ETTİ
Kulüpten yapılan resim açıklama şöyle: “Çilek Vize Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut’a kulübümüze olan güzel tutum ve yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan anlaşma kapsamında; Türkiye’nin her yerine online vize danışmanlık hizmeti verebilen Çilek Vize, 30.06. 2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımıza %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri taraftarımıza %25 indirim hakkı tanıyacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Çilek Vize Danışmanlık tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.