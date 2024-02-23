Darıcalı senarist Birol Güven'e kamuda yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı.

Birçok dizi ve filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sinema Genel Müdürü olarak atanan Birol Güven'i tebrik ediyor görevinde başarılar diliyorum.

Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır.

Görevi devreden değerli çalışma arkadaşım Erkin Yılmaz’a bugüne kadar profesyonelce yürüttüğü başarılı çalışmaları ve Türk sinema sektörünün gelişmesi yönündeki değerli katkıları için teşekkür ediyor, Telif Hakları Genel Müdürü olarak atandığı yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun."

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olan Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Darıca-Kocaeli'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi-İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Güven, senarist ve yönetmen Yavuz Turgul aracılığıyla Gani Müjde’yle tanışarak sinema ve dizilere ağırlık verdi.

Senaryo yazarlığında kısa sürede başarı gösteren çeken Birol Güven, Gani Müjde’yle birlikte 1996 senesinde bir şirket kurdu. Birol Güven daha sonra eşi Burcu Güven ile birlikte şirketin ismini değiştirerek Made in Turkey’i (MinT) yaptı.

1999 yılında “Ayrılsak da Beraberiz” dizisini, 2002 yılında ise “Çocuklar Duymasın” dizisini gerçekleştirdi. Bu iki televizyon dizisi de Türk seyirci tarafından yoğun ilgi gördü. Bu dizilerin ardından “En Son Babalar Duyar” dizisiyle seyircilerin beğenisini kazanmaya devam etti. Daha sonra da birçok dizi yazıp yöneten başarılı yapımcı, halen dizi ve sinema filmi projelerine devam etmektedir.

Kaynak: SÖZCÜ