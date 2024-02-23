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Vali Yavuz açıkladı! Halk Eğitim ne zaman açılacak?

Halkevi'nde bulunan İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Binası’nın Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binanın açmayı planladıkları tarihi açıkladı.

DİLEK COŞGUN
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Vali Yavuz açıkladı! Halk Eğitim ne zaman açılacak? mask

Vali Yavuz'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz."
# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Binası, hizmet

23 Şub 2024 - 10:23 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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