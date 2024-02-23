Vali Yavuz açıkladı! Halk Eğitim ne zaman açılacak?

Vali Yavuz'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz."
Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.
Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz. pic.twitter.com/xZycXhqkwz
— Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) February 23, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.