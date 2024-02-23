Vali Yavuz açıkladı! Halk Eğitim ne zaman açılacak?

Vali Yavuz'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz."

Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz. pic.twitter.com/xZycXhqkwz — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) February 23, 2024