Gergerlioğlu, “Mülakat uygulamasıyla gençlerin hakkını çiğniyorsunuz!”

Aynı isim kuradan 2 kez çıktı

Mülakat rezaletlerinin iyice çığırından çıktığını belirten Gergerlioğlu, “Artık trajikomik safhaya vardı. Şu fotoğrafa bir bakın. Geçtiğimiz günlerde yaşandı bu olay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde noter işçi alımı için kura çekiyor. Sonrasında bir isim çıkıyor, kura çekimine devam ediliyor, aynı isim 2'nci kez çıkıyor. "Bu nedir?" Ne oldu? Anlamak mümkün değil, büyük bir rezalet. Ne iştir? Üniversite açıklama yapıyor, özrü kabahatinden büyük. Efendim, 2 kez başvurmuş, o yüzden kuraya 2 kez isim girmiş. Her tarafınız dökülüyor, bakın her tarafınız dökülüyor. Zaten bu ciddiyetsizlik neyin ne olduğunu gösteriyor.” dedi.

Hak çiğniyorsunuz, haram yiyorsunuz, gençlerin hakkına giriyorsunuz!

27'nci Dönemde de mülakat rezaletleri hakkında konuşmalar yaptığını hatırlatan Gergerlioğlu, “Bir keresinde ben konuşma yaparken AK PARTİ sıralarından bir vekil demişti ki "Ne yapalım, önceden de yapılıyordu!" Yani "Önceden de yapılıyordu, şimdi hak bizde, şimdi de biz yapıyoruz." diyorlar. Maşallah, itiraf! Önceden yapılıyor diye doğru mu? Ya da şimdi yapılıyor diye doğru mu? Hak çiğniyorsunuz, haram yiyorsunuz, gençlerin hakkına giriyorsunuz! Bakın, en az on altı yıl okuyor gençler, kimisi on sekiz-yirmi beş yıla varan zamanlar sürüyor... İnsanlar okuyorlar, ter döküyorlar; yani bitmiyor, üniversite sınavlarına giriyor; bitmiyor, KPSS dershanelerine gidiyor; bitmiyor, yüksek puan alıyor; 1'inci, 2'nci oluyor, mülakata giriyor, 52 puan alıyor.... Böyle rezalet olmaz. Ben önceki dönem Sayın eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gittim, "Sayın Bakan, bu iş nedir, ne iştir?" dedim. İnanın ki bana itiraf etti: "Ya, biz mülakat öncesi güvenlik soruşturması yapıyoruz." dedi; yalansa söylesin, buyursun söylesin. Mülakat öncesi güvenlik soruşturması yaptıklarını itiraf ettiler.” ifadelerini kullandı.

Mülakat yüzünden Atanamayan gençler intihar ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Gergerlioğlu, "Seçimden sonra mülakatı kaldırıyoruz." dedi. Peki, seçim sonrası ne oldu? Seçim sonrası, "Efendim mülakatı kaldıramıyoruz." deyip devam ettiler. “Sayın Bakan Yusuf Tekin, niye kaldırmıyorsunuz?" dendiğinde, itiraf gibi bir cevap verdi: "Efendim, merak etmeyin; biz, artık mülakat gibi mülakat yapacağız." dedi. Yani demek ki öncesinde ne olduğu belli olmayan mülakatlar yapıldığını Sayın Bakan da kabul ediyor. Her şey apaçık ortada. Bakın, hak yiyorsunuz, hak, vebal, günah, suç; hangi dilden anlıyorsunuz? Yüzlerce genç intihar ediyor. En son intihar eden gençlerden biri "Atanamayan öğretmen intihar etti." başlıklarıyla haberlere yansıdı. Bu gençlerin vebalini kim ödeyecek?” şeklinde konuştu.

Torpili araştıracaklarına, ortaya çıkarandan hesap sorma derdine düşmüşler

Ekim 2022'de Turizm Bakanlığında 465 alım yapıldığını söyleyen Gergerlioğlu, “Alım yapılırken büyük torpil, iltimas geçilmiş, gazetecide bunu haber yapmış. Bakan Nuri Ersoy hemen soruşturma başlatmış. Soruşturma başlatınca da zannedeceksin ki buradaki usulsüzlükler incelenecek. Ne olmuş biliyor musunuz? Mülakata girenler çağrılmış "Dilekçeni sen mi yazdın, gazeteci mi yazdı?” diye sorulmuş. Yani Bakan da usulsüzlük araştıracak, maşallah! Kim haber verdi, ne oldu, ne bitti, gazeteci mi yazdı, derdi bu. Buradan ne çıkar. Yapılan torpilleri, adam kayırmaları araştırın! Torpili kimin ortaya çıkardığını ne yapacaksınız?” dedi.

Hazreti Mevlâna “Torpil ve iltimas yapın” dememişti

Gergerlioğlu, Ak Parti Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Orhan Erdem’in söylemleri üzerine, “Mülakattaki torpil ve iltimasa değinmiyorsunuz” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Hazreti Mevlâna’nın “Her mum, bir mumu yakarak ışığından bir şey kaybetmez.” sözlerini beyan eden Erdem’e karşılık veren Gergerlioğlu, “Hazreti Mevlâna -Torpil ve iltimas yapın- dememişti.” şeklinde konuştu. Torpil ve iltimasın çığırından çıktığını vurgulayan Gergerlioğlu, öğretmenlerin intihar ettiğini belirterek, “İntihar eden öğretmenlerin vebalini hissetmiyor musunuz?” sorusunu yöneltti.