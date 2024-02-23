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Kocaeligücü çağ atladı

İlimizde birçok kulüp ulaşım konusunda sıkıntılar çekerken, kurulalı henüz bir yıl olan Kocaeligücüspor bir otobüs bile satın aldı.

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Kocaeligücü çağ atladı mask

Kulüplerimizin en büyük eksiği olan ulaşım sorununu böylece kökten çözen kulübün başkanı Hamdi Yılmaz ve koordinatör Onur kından, atılımların süreceğini dile getirdi.
# büyük

23 Şub 2024 - 10:50 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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