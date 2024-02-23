Kulüplerimizin en büyük eksiği olan ulaşım sorununu böylece kökten çözen kulübün başkanı Hamdi Yılmaz ve koordinatör Onur kından, atılımların süreceğini dile getirdi.
- Spor
Kocaeligücü çağ atladı
İlimizde birçok kulüp ulaşım konusunda sıkıntılar çekerken, kurulalı henüz bir yıl olan Kocaeligücüspor bir otobüs bile satın aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.