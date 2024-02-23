- Eğitim

SINAVA GİRECEKLER DİKKAT! Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak!

ÖSYM Başkanlığınca 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 25 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
SINAVA GİRECEKLER DİKKAT! Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak! mask

Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında şu ifadelere yer verildi;

“ÖSYM Başkanlığınca 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 25 Şubat  2024  Pazar  günü yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için “Sınav Giriş Belgesi” ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere “Geçici Kimlik Belgesi” vermek üzere, 25 Şubat 2024 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında  İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.”
# yeni, 2024

23 Şub 2024 - 11:00 - Eğitim

Mahreç  Dilek Coşgun

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