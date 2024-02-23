Artan konut fiyatlarından sonra Bakanlıktan destek ödemesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şartların sağlanması halinde prefabrik ev yapımında 300 bin TL’lik destek ödemesi veriyor. Peki, bu destek ödemesinden yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Devletten destek ödemesi

Konut ve kira fiyatlarındaki artışın ardından ev alma hayali kuran vatandaşlar, bir çözüm arayışına girdi. Özellikle prefabrik evlerin daha uygun olması ve devletin sağladığı destek ile birlikte bu evler daha da cazip hale geliyor. Prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşların ilk önce arsa bulması gerekir. Şehir içinde arsa sahibi olmak oldukça zor olurken, vatandaşlar da daha çok şehir dışına yönelmeye başladı.

Arsa fiyatlarının ve prefabrik ev fiyatlarının konut fiyatlarına göre daha az maliyetli olması cazip hale gelirken, bu konuda devletten de destek gecikmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu destek ödemesi kapsamında 300 bin TL’lik bir ödeme yapılacağı belirtiliyor.

300 bin TL destek veriliyor!

Arsa sahibi olan ve prefabrik ev yaptırmak isteyen kişilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı destekten yararlanmaları belirlenen şartları taşıması gerekir. Bu şartların sağlanmasının ardından 300 bin TL’lik ödeme yapılacaktır.

Devletin sunduğu bu kampanya kapsamında 70 metrekare 2+1 prefabrik evin fiyatı 389 bin 900 TL olursa, devletin sağladığı ödemenin ardından 89 bin 900 TL’ye kadar düşüyor. Bu konuda hakkında bilgi edinmek için bakanlığın resmi internet sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kaynak: PARA DURUMU