Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Türkiye'de, TOBB'un açıkladığı verilere göre, ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809'a düşerken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalarak 1682'ye geriledi.

Ocak 2023'e kıyasla kurulan şirket sayısında yüzde 13,7'lik bir düşüş yaşanarak 12 bin 519'dan 10 bin 809'a geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalış göstererek 1682 oldu. Aralık 2023'te ise kapanan şirket sayısı 5 bin 952 idi.

Ocakta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,4 artış gösterdi.

Kaynak: PARA DURUMU