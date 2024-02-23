İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hedefler doğrultusunda İşsizlik Fonu gelirlerinin kullanım oranını artırıyor.
Bu doğrultuda, İşsizlik Sigortası Fonu'nun yıllık prim gelirlerinin oranı, önceki yılın yüzde 30'undan 2024 yılı için yüzde 50'ye yükseltildi.
İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirleri, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların niteliklerini yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalmaları muhtemel kişileri başka sektörlere yönlendirmek, istihdamı destekleyici ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, işgücü piyasası araştırmaları ve planlamalar yapmak, vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları için fondan ödenmek üzere atanmış ve kurum içinde çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.
Kaynak: RESMİ GAZETE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.