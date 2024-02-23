Erbakan'dan açıklama! AKP ile neden anlaşma olmadı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TV100 programında seçimlere partisinin Cumhur İttifak'ından ayrı girme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimi bir beka seçimi olarak görmüyoruz. Bir belediye başkanının icraatleri dolayısıyla ülke elden gidiyor söylemi mantıklı değil." dedi.

Erbakan, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

"Gazze konusunda iktidarın tavrına da eleştirilerimiz oldu. Bu da ittifak kararımızın şekillenmesinde önemli bir etken. Şimdi bunlar bir yerde dururken, biz zaten bir rezervle bu konuya bakıyorduk. Gazze konusu ve mutabakat metni var bunlar olmamış. Bunun üzerine geldiler, seçimlerde ittifak yaptığınız insanlara biz sizinle görüşmüyoruz, gidin başka kapıya gibi bir yaklaşımla yaklaşmak istemedik.

Böyle bir ittifak devam ederse, şu eleştirdiğimiz ve yoksun kaldığımız konularda iktidarın pozitif bir icraat yapmasına vesile olabilir miyiz, yani kapıyı kapattığımızda bu konuların düzelmesine vesile olamazsınız ama ittifak halinde vesile olabilir misiniz düşüncesi de geldi. Böylece onların da teklifini toptancı bir anlayışla reddetmemek için masaya oturuldu.

"MİLLET BU SEÇİMDE İTTİFAK YAPMAMIZI İSTEMİYOR"

Müzakereler sırasında baktık ki millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir.

200 bine yakın üye yaptığınız zaman 2 milyon insanla muhatap oluyorsunuz. AK Partili olanlardan bile ittifak yapmayın diyenler oldu. İkinci konu teşkilatımızın bu konuda çok ciddi rezervinin olması. Şimdi yüzde 90’ı ittifaka karşı. Bu sefer artık kendi gücümüzü göstermemiz lazım, teşkilatımızın ve milletimizin bu tavrı son derece önemli.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimi bir beka seçimi olarak görmüyoruz. Bir belediye başkanının icraatleri dolayısıyla ülke elden gidiyor söylemi mantıklı değil. Belediye başkanı kanun yapamaz, anayasayı değiştiremez, ülkeyi savaşa sokamaz, Kıbrıs’ta, Güneydoğu’da taviz veremez. Belediye başkanının yetki ve sorumlulukları bellidir. Belediye başkanının beka meselesi olarak yansıtılması uygun ve mantıklı değil.

"İTTİFAK KARARIMIZDAN SONRA ÜYE SAYIMIZ 30 BİNİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ"

Geçen seçimde, solcusundan sağcısından, dindarından, muhafazakarından karşı tarafta bir blok oluştu. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için bir ittifak oluştu. Şimdi bu seçimde karşı tarafta böyle bir ittifak yok. Herkes demokratik bir yarışa kendi başlarına çıkıyorlar. Sonuç olarak ittifakla girmeme, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldık.

İttifak kararını açıkladığımız 3 Şubat’tan bu yana üye sayımız 30 binin üzerinde artış gösterdi. 19 günde 30 bin demek bir ayda 50 bin demektir. Bu bizim partimizin bir rekoru. Bu aslında bu seçimde kendiniz müstakil olarak girin biz de size oy verelim diyen insanların aslında burada samimi olduğunun bir göstergesi."

Kaynak: 12punto