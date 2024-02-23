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Selim Üçüncü kalbine yenik düştü

Başiskele Kullar Mahallesi'nde ikamet eden Selim Üçüncü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Selim Üçüncü kalbine yenik düştü mask

Başiskele Kullar Mahallesi'nde ikamet eden Selim Üçüncü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Merkez Camii'nden kaldırılacak.
# Başiskele

23 Şub 2024 - 11:39 - Asayiş

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