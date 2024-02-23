Başiskele Kullar Mahallesi'nde ikamet eden Selim Üçüncü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Merkez Camii'nden kaldırılacak.
- Asayiş
Selim Üçüncü kalbine yenik düştü
Başiskele Kullar Mahallesi'nde ikamet eden Selim Üçüncü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.