23 Şub 2024 - 11:45 - Ekonomi

5G mobil şebekesini görücüye çıkarıyor

Türk Telekom, yerli teknoloji firmaları i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon iş birliği ile Ankara’nın sanayi bölgesi OSTİM’de hayata geçirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini, mobil teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 26-29 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacak.