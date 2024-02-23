Türk Telekom CEO’su Ümit ÖnalTürk Telekom’un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini belirtti.
- Ekonomi
5G mobil şebekesini görücüye çıkarıyor
Türk Telekom, yerli teknoloji firmaları i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon iş birliği ile Ankara’nın sanayi bölgesi OSTİM’de hayata geçirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini, mobil teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 26-29 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.