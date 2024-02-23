İSU'DAN GEBZE'YE 2023 YILINDA 12 MAHALLEDE ALTYAPI YATIRIMI!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla 2023 yılı içerisinde 103 milyon lira harcama yaparak toplamda 54 bin 778 metre yeni altyapı hattı ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştirdi.

“ALTYAPIDA SIFIR PROBLEM”

Kocaeli’nin nüfus olarak en yoğun ilçesi olan Gebze, sanayisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çevre yatırımları ile cazibe merkezi haline geldi. 2024 yılı TÜİK nüfus verilerine göre, 407 bin 436 kişilik nüfusu ile Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi konumunda bulunan Gebze’de İSU Genel Müdürlüğü; “Altyapıda Sıfır Problem” ve “Atık Suda Sıfır Kirlilik: Yüzde 100 Arıtma” ilkesiyle yeni içme suyu hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinin birçok noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

12 MAHALLEDE ALTYAPI YATIRIMI

2023 yılı yatırım program kapsamında ihaleleri gerçekleştirilen 12 mahallede altyapı yatırımı gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet, İstasyon, Köşklü Çeşme, Mimar Sinan, Pelitli, Adem Yavuz, Kirazpınar, Gaziler, İnönü, Osman Yılmaz, Balçık, Molla Fenari Mahalleleri’nde yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca İSU Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılı boyunca Gebze’nin tüm mahallelerinde altyapı çalışmalarını sürdürdü.

54 BİN 778 METRE YENİ ALTYAPI

Gebze’de gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında 2023 yılında; 34 bin 601 metre içme suyu, 12 bin 585 metre kanalizasyon hattı ve 7 bin 525 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa çalışmaları ile birlikte toplamda 54 bin 778 metre yeni kaliteli ve modern altyapı hattı, Gebze ilçesinde hizmete sunuldu. Ayrıca Gebze’de 2023 yılı yatırım çalışmaları kapsamında 525 metre dere ıslah çalışması ve Doğu Kavşağı üzerinde 1 adet yağmur suyu terfi merkezi inşa edilerek devreye alındı.

2024 YILINDA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Gebze ilçesinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahı ve su depo inşa çalışmaları gerçekleştirecek.