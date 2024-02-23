Büyükakın, Türk Büro-Sen’in moral gecesine katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği Moral Motivasyon ve Dayanışma Gecesi’ne katıldı. Başkan Büyükakın, ‘’Geleceğin dünyası teknolojinin dünyası olacak, bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Buna da sizlerin çok değerli katkıları olacağına inanıyorum’’ dedi.

GENİŞ KATILIM

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği Moral Motivasyon ve Dayanışma Gecesi’nde Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Kamu-Sen'e bağlı şube başkanları ile yönetim kurulları ve sendika üyeleri hazır bulundu.

BİZİM İLKEMİZ ÖNCE ÜLKEMİZ

Türk Büro-Sen yönetiminin moral ve motivasyon gecesinde sendika üyeleriyle bir araya gelmesinin iş barışı açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Büyükakın, ‘’Bakıyorum, ‘Bizim ilkemiz önce ülkemiz’ afişi asmışsınız. Çok hoşuma gitti, çok beğendim, gerçekten çok doğru. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyılda milletleri öne geçiren öncelikle teknolojik gelişme ve iş gücü olacaktır. Sanayi ve teknolojide ilerleyen ülkeler dünyada da öne geçmektedir. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin adını koyduğu Milli Muharip Uçağımız Kaan gördüğünüz gibi göklerde uçmaya başladı. Geleceğin dünyası teknolojinin dünyası olacak, bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Buna da sizlerin çok değerli katkıları olacağına inanıyorum’’ şeklinde konuştu. Programın sonunda sendika genel başkanı Güney, katılımlarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi ve bir plaket takdim etti.