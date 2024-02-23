BTP'Lİ CAN VE SOLMAZ DERNEK ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Derince'de bir dizi seçim çalışmalar yapan Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz,Derince Çınarlı Cemevi Derneğini ve Derince Taşköprüler Derneği'ni ziyarette bulunarak yerel seçimlerde hem kendisi için hem de Derince Adayı Raif Solmaz için destek istedi.
Derince Çınarlı Cemevi Dernek Başkanı İrfan Yoloğlu kardeşlik vurgusunu ön plana koyarak yerel seçimler için Muharrem Can ve Raif solmaz'a destek sözü verdiler.
Derince Taşköprüler Dernek Başkanı Erhan Çiftçi ise köylerimizin sorunları çok ve inşallah Başkan olduğunuzda bizimle yakından ilgilenmenizi temenni ediyoruz dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.