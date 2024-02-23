BTP'Lİ CAN VE SOLMAZ DERNEK ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Derince'de bir dizi seçim çalışmalar yapan Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz,Derince Çınarlı Cemevi Derneğini ve Derince Taşköprüler Derneği'ni ziyarette bulunarak yerel seçimlerde hem kendisi için hem de Derince Adayı Raif Solmaz için destek istedi.

Derince Çınarlı Cemevi Dernek Başkanı İrfan Yoloğlu kardeşlik vurgusunu ön plana koyarak yerel seçimler için Muharrem Can ve Raif solmaz'a destek sözü verdiler.

Derince Taşköprüler Dernek Başkanı Erhan Çiftçi ise köylerimizin sorunları çok ve inşallah Başkan olduğunuzda bizimle yakından ilgilenmenizi temenni ediyoruz dediler.