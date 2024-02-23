Tutuş, "Sadece hizmetlerin, konuşulduğu bir İzmit mümkün"

Yoğun saha programlarına devam eden Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmitli vatandaşlar tarafından her mahallede sevgiyle karşılanıyor. Günün çoğunu vatandaşlar ile kucaklaşmaya ayıran Tutuş, Akça Camii Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaretlerde, Başkan Adayı Tutuş'a İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer de eşlik etti.
" BÜYÜK COŞKU VE HEYECAN VAR"
Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Adayı Tutuş, “Sokaklarında büyüdüğüm İzmit'imin yönetimine talip olduk. Yola çıktığımız gün itibariyle hemşerilerim bizleri bağrına bastı. Hangi mahallemize gitsek, büyük coşku ve heyecan var. Gösterilen ilgi ve sevgi ' Yeni İzmit ' heyecanımızı daha da pekiştiriyor. İzmit'li hemşehrilerim, her şeyin en güzeline layık, güzel günlere çok az kaldı. Sevgi dilinin hoşgörünün hakim olduğu, sadece hizmetlerin, konuşulduğu bir İzmit mümkün” dedİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.