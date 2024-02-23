Hürriyet ve Ercan'dan birlik beraberlik mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit Belediye Meclis Üyesi listesi tesliminin son gününde büyük bir kriz yaşamıştı. Tartışmalar üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan istifasını vererek adaylıktan çekilmişti. İstediği şekilde değişen listeden sonra kararından geri dönen Hürriyet bugün İzmit İlçe SKM binasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile bir araya geldi. Buluşmaya, CHP'nin İzmit Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı.

HÜRRİYET, “SÖZ KONUSU OLMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın istifasını istediğine dair iddiaları yalanladı. Hürriyet, "İstifa isteme gibi bir durum söz konusu olmadı. Bunu söyleyenlere ise tepki gösterdim. Tartışırız, ayrılıklara düşeriz fakat istifa gibi bir talebim asla olmadı. İstifa isteme gibi bir durum söz konusu olmadı. Bunu söyleyenlere de karşı çıktım. Bunu Gökhan başkanım da zaten biliyor" dedi.

ERCAN, “DEVAMINI İSTİYORUZ”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, "Sonuç itibari ile asıl olan CHP’dir. Burada 5 yıllık sosyal demokrat belediyeciliği var ve bunun devamını istiyoruz. Bizim topluma karşı sorumluluklarımız var. Birlikte çalışarak mücadele edeceğiz. 31 Martta güçlü İzmit güçlü başkan ve güçlü meclis ile birlikte yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.