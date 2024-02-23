Reşit olmayan gelin ve akraba evliliği sayları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün yayımladığı 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinde, evlenen çiftlerin yaş grupları, akrabalık durumları, eşlerin yaş farkları gibi detaylar yer aldı. Buna göre; 2023'te 565 bin 435 çift, dünyaevine girdi. Evlenme sayısının en yüksek olduğu iller, 106 bin 588 ile İstanbul, 37 bin 269 ile Ankara, 30 bin 397 ile İzmir. 2023'te evlenme sayısının en az olduğu iller de 419 ile Tunceli, 435 ile Bayburt ve 467 ile Ardahan.

AKRABA EVLİLİĞİ EN YAYGIN İL ŞANLIURFA

Akraba evlilikleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı. 2022'deki 575 bin 891 evliliğin 3,8 oran ile 22 bin 159'u akraba evliliği olarak gerçekleşirken, 2023'teki 565 bin 435 evliliğin yüzde 3,2 oran ile 18 bin 26'sı akraba evliliği oldu. 2023'te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17,7 oranla 2 bin 679'u akraba evliliği. Akraba evliliklerinde Şanlıurfa'yı 2 bin 225 evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır takip etti. Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0,7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0,8 oranla Balıkesir oldu.

10 BİN 471 REŞİT OLMAYAN GELİN

2023 yılındaki 565 bin 435 evlilikten 400 bin 703'ünde erkeğin yaşı, kadının yaşından büyük. 98 bin 903'ünde kadının yaşı, erkeğin yaşından büyük. 65 bin 829'unda ise kadın ve erkeğin yaşları eşit. Ayrıca kadınlardan 10 bin 471'i 16-17, 144'ü 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi.

Erkeklerin 706'sı 16-17 yaş grubunda, 1387'si 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi. 16-17 yaş grubundaki kadınların evlilikleri, yıllara göre azalış gösterdi. 2021 yılında 13 bin 168 olan 16-17 yaş grubunda evlenen kadın sayısı, 2022'de 11 bin 563'e, 2023'te 10 bin 471'e düştü. 2023'te kadınların en çok evlilik yaptığı yaş grubu 177 bin 205 evlilik ile 20-24 yaş grubu.

EN ÇOK EVLİLİK TEMMUZ AYINDA OLDU

Çiftlerin evlenirken en çok tercih ettikleri ay, 74 bin 816 ile temmuz ayı oldu. Bu ayı, 73 bin 447 evlilik ile ağustos, 67 bin 86 evlilik ile eylül takip etti. En az evlilik olan aylar ise sırasıyla şubat, ocak ve aralık ayları.