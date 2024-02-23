Üst geçidi yapan büyükşehir durak yapmayı unuttu!

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya’ya üst geçit yapıldı. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen üst geçidin Adapazarı-İzmit İstikametine giden güzergahına durak yapılmadı. Ormanya çalışanları ve ziyaretçiler üst geçit altında durak olmadığı için mağduriyet yaşıyor. Ayrıca Adapazarı-İzmit İstikametine giden hat 280'nin de bu duraktan yolcu almasını ve bırakmasını talep eden vatandaşlar, yetkililerden bu konuda destek istiyor.

İMZA TOPLADILAR

Ormanya'ya yapılan üst geçidin altına vatandaşlar bir de durak istiyor. Ormanya'nın önünden geçen ancak durmayan 280 nolu hattın bu bölgede durmasını talep eden vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesine seslendi. Vatandaşlar, Kartepe Uzuntarla mevkii D-100 Karayolu üzerinde yoğun talep üzerine ağaç temalı görsel görünümü ile de çok beğenilen bir üst geçit yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden durak istiyor. Durak talebi için imza toplayan vatandaşlar, bu konudaki mağduriyetin giderilmesini istiyor.

GEÇ SAATTE ARAÇ BULAMIYORLAR

Bölge sakinleri ve ormanya çalışanları iş çıkışı ve geç saatlerde bölgeden otobüse binebilmek için karanlıkta D-100 karayolu üzerinde yürümek ve saatlerce araç beklemek zorunda kalıyor. Kaza riskininde yüksek olduğu D-100 karayolu üzerinde ışıklandırmalarda yetersiz geliyor. Vatandaşlar İzmit'te gitmek için bölgede geç saatte araç bulamıyor. Bölge halkı belediyeye ait 280 nolu hattın Ormanya'da durarak yolcu alması ve saatlerinin de düzenli bir şeklilde çalışmasını istiyor. İş çıkışı durak olmadığı için vatandaşlar D-100 üzerinde bir önceki durağa en az 15-20 dakika yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşlar sorunun bir an önce çözümlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkan'dan çözüm bekliyor.