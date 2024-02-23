23 Şub 2024 - 13:34 - Siyaset

Başkan Hürriyet, 5 yılda ne yaptı? İşte yapılan hizmetler...

İzmit Belediye Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, “Yaptığımız hizmetlerden kitap olur dedik, aşağıda e-kitap olarak sizlere sunuyoruz. “Film olur” dedik, videosunu da sunuyoruz."