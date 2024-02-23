Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.4 ile ocak ayına göre 0.2 puan artarken, geçen yıla göre 1.2 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise şubatta yüzde 70.5 ile ocak ayına göre 0.2 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan azaldı. İhracat ağırlıklı olarak üretim yapan ilimiz için kapasite kullanım oranlarını değerlendirdiğimizde, işçilik maliyetlerindeki ani artışlar ve kur baskısının, kapasite kullanım oranlarına düşüş olarak yansıdığını görüyoruz. Bu durumun önümüzdeki aylarda bölgemizin ihracatını olumsuz etkilememesini temenni ediyoruz” dedi.

KOCAELİ FİRMALARI

Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 17’si mart ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 25’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 13’ü dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 25’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.