Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.4 ile ocak ayına göre 0.2 puan artarken, geçen yıla göre 1.2 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise şubatta yüzde 70.5 ile ocak ayına göre 0.2 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan azaldı. İhracat ağırlıklı olarak üretim yapan ilimiz için kapasite kullanım oranlarını değerlendirdiğimizde, işçilik maliyetlerindeki ani artışlar ve kur baskısının, kapasite kullanım oranlarına düşüş olarak yansıdığını görüyoruz. Bu durumun önümüzdeki aylarda bölgemizin ihracatını olumsuz etkilememesini temenni ediyoruz” dedi.
KOCAELİ FİRMALARI
Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 17’si mart ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 25’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 13’ü dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 25’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.