Gölcükspor, Saray maçı hazırlıklarını tamamladı

STAT’DA ÇALIŞTILAR
Gölcükspor, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Sarayspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını Gölcük Şehir Stadı'nda sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular koşu ve top çalışmalarının ardından çift kale maç yaptılar. Futbolcular, formayı kapmak için gayretle mücadele ettiler ve antrenman sonunda çift kale maçı tamamlandı.
BUGÜN YOLA ÇIKACAKLAR
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'tan temsilcimiz Gölcükspor, yarın Sarayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın planlarına göre, Kırmızı Siyahlılar Cumartesi günü yola çıkacaklar. Gölcükspor'un tercihi konaklama için Tekirdağ Çerkezköy Hilton Otel'den yana olacak. Burada geçirecekleri süre boyunca, takım maç saatini bekleyecek ve son hazırlıklarını tamamlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.