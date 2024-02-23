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Gölcükspor, Saray maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Sarayspor ile mücadele edecek. Kırımızı Siyahlılar hazırlıklarını tamamlıyor

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Gölcükspor, Saray maçı hazırlıklarını tamamladı mask

STAT’DA ÇALIŞTILAR

Gölcükspor, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Sarayspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını Gölcük Şehir Stadı'nda sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular koşu ve top çalışmalarının ardından çift kale maç yaptılar. Futbolcular, formayı kapmak için gayretle mücadele ettiler ve antrenman sonunda çift kale maçı tamamlandı.

BUGÜN YOLA ÇIKACAKLAR

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'tan temsilcimiz Gölcükspor, yarın Sarayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın planlarına göre, Kırmızı Siyahlılar Cumartesi günü yola çıkacaklar. Gölcükspor'un tercihi konaklama için Tekirdağ Çerkezköy Hilton Otel'den yana olacak. Burada geçirecekleri süre boyunca, takım maç saatini bekleyecek ve son hazırlıklarını tamamlayacak.

23 Şub 2024 - 14:37 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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