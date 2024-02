CHP Gölcük Adayı Özgür Yılmaz, Eskişehirliler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, Gölcük Eskişehirliler Derneği’ni ziyaret etti. Yılmaz’a, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve parti yöneticileri eşlik etti. Gölcük Eskişehirliler Dernek Başkanı Nedret Yakay ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Eskişehirliler, Yılmaz ve beraberindekilere ikramlarda bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Özgür Yılmaz, “Bugün bizi burada misafir eden Eskişehirlilere ve onların nezdinde Nedret Yakay hanımefendiye teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bizi Eskişehirli konukseverliği ile karşıladılar. Eskişehirlilerin ilçemizde oldukça yoğun bir nüfusları var. Kentimizde hemen hemen her alanda bulunan Eskişehirli hemşerilerimiz kentimize değer katmaya devam ediyor. Kendilerine bu anlamda teşekkür ederiz. Eskişehirliler derneğinin de faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını görüyoruz. Biz aktif çalışma içerisindeki her hemşeri derneği ile kendi dönemimizde ortak projeler üretmek istiyoruz” dedi.

Özgür Yılmaz’ın konuşmasından sonra söz alan Eskişehirliler dernek başkanı Nedret Yakay, Özgür Yılmaz ve CHP heyetine teşekkürlerini iletirken Eskişehir ve Eskişehirlilerin demokrasiye bağlılığının her zaman güçlü olduğunu her her seçim döneminde Eskişehirlilerin sorumluluklarını sandığa giderek yerine getirdiğini söyledi. Yakay ayrıca 31 Mart’taki yerel seçimlerde Özgür Yılmaz’a başarılar dilerken Yılmaz’ın seçim dönemindeki çalışmalarını da yakından takip ettiklerini ekledi.