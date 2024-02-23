Çayırova'da 3+1 112 m² daire icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/437 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/437 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Gebze İlçe, ÇAYIROVA Mahalle/Köy, 4075 Ada, 3 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

Kıymet Takdirine esas olan taşınmaz Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Çayırova Mahallesi, 4075 Ada, 3 nolu

parsel sayılı 3939,00m2yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmaz, niteliği arsa paylı, 3. Bodrum, 2.

Bodrum, 1. Bodrum, Zemin, 1.Normal, 2. Normal, çatı kattan oluşan ,1 depolu dükkan ve 22 meskene

sahip, toplam 6 katlı betonarme binanın; A blok Zemin Kat 9 nolu meskenidir. Belediyeden dosyası

incelendi. Dairede; 1 salon, 1 mutfak, 1 çocuk odası, 3 yatak odası, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosu, 1

tuvalet, 1 balkon bulunmaktadır. Bina asansörlüdür. Dairenin genel brüt inşaat alanı 112,14 m2

olup ,net kullanım 105,87 m2dir. Dairenin bulunduğu binanın Belediye arşivinden yapılan incelemede 26/09/2012 yılından ruhsatlı olduğu görülmüştür. Bina 13 yaşındadır.,

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 4075 Ada 3 Parsel A Blok Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız BölümGebze / KOCAELİ

Ana Taş. Yüzölçümü : 3.939,00 m2

Arsa Pay/Payda : 50/3939 Hisse Pay/Payda:1/1

İmar Durumu: Dosya içerisinde bulunan imar durumu ve bilirkişi raporuna göre; pafta taşınmazın bulunduğu parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanında, 3kat ,TAKS: 0,40

Kıymeti : 2.071.433,32 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Beyan: Yönetim Planı 25/06/2013

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:10

19/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.