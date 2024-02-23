KÖYLÜ EKOLÜNÜN EN ÜNLÜ TEMSİLCİSİ

Eski Bursaspor ve Kocaelisporlu futbolcu merhum Köylü Mustafa Altıntaş’ın çocuklarından olan Rambo Yusuf, Galatasaray ve Türk futbolunun hala en büyük efsanelerinden biri olarak yaşamını İzmit’te sürdürürken, Kocaelispor maçlarını da kaçırmıyor. Bir dönem kaptanlık ve idari koordinatörlüğünü de yaptığı, alt yapısından yetiştiği Kocaelispor için çok üzüldüğünü söyleyen Yusuf “Hala 1.Lig’de olduğumuza inanamıyorum. Düşünün amatöre düştü bu kulüp. Ona rağmen 20 bini aşarak rekor kırdı. İsmetpaşa hiçbir zaman unutulmaz bir efsane stattır. Ali Sami Yen’de ve Avrupa statlarında yıllarca oynadım. İsmetpaşa başkadır. Çok özlüyorum o günleri. Kocaelispor’a karşı oynadığım yıllarda elim ayağıma dolaşırdı. Bu ruhun geri gelmesi lazım. O ruhu önce yönetim, sonra teknik heyet ve futbolcular benimsemelidir. Her şey para değildir. Futbolcu sahaya çıktı mı parayı unutmalıdır” dedi.

“AY YILDIZI GÖĞSÜNE TAKMAK AYRICALIKTIR, MİLLİ FUTBOLCUNUN PRİMLE İŞİ OLMAMALIDIR”

Futbolculuğu döneminde tam 9 ayrı yerinde birden sakatlık yaşamasına rağmen mücadeleci ruhuyla tanınan Yusuf Altıntaş, “Şimdiki futbolcular biraz çıtkırıldım oluyor. Hemen saatlerce yerde kıvranıyor. Bizim zamanımızda yediğimiz tekmelerin haddi hesabı yok. Ama biz yere düştük mü kıvranmazdık. Ayağa kalkmaya çalışırdık. Şimdi o ruhu pek göremiyorum. Üzülüyorum. Mili futbolcu prim alır mı ya. Prim ne demek? Bayrak var. Ay Yıldız var. Prim düşünür mü milli futbolcu. Ha, destek olunursa amenna der. Adamın işi bu. Ama kesinlikle primi öne sürmek bir Türk futbolcusuna yakışmaz” dedi. Biz Galatasaray’dayken Avrupa’nın ayakları titrerdi. Derwall, Mustafa Denizli birer efsaneydi ve biz de onlarla efsane olduk. Türk futbolu ruhunu yitiriyor. Bu olmamalı. Türk futbolcu ve teknik adamlarına sahip çıkılmalı, Kocaelispor özüne dönmeli ve kendi çocuklarının kıymetini bilmelidir. Biz Avrupa’yı sallarken, yabancı oyuncu ağırlığı loktu. Söz bizdeydi. Şimdi yabancılar kulüpleri doldurdu, onların sözü geçiyor, bizim çocuklarımız arka planda kalıyor. Bu büyük bir sorundur ve milli takıma da yansımaktadır” dedi.