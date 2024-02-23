- Gündem

Siyah içine beyaz KRİZ NECDET’İ DUALARLA ANDIK

Kocaelispor’un en eski taraftarlarından 40 gün önce yaşamını yitiren Kriz Necdet (Sürgit), Fevziye Camii’nde dualarla anıldı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Siyah içine beyaz KRİZ NECDET’İ DUALARLA ANDIK mask
Siyah içine beyaz KRİZ NECDET’İ DUALARLA ANDIK
Haber albümü için resme tıklayın

Annesi Ayşe Sürgit’in organize ettiği programda, dualar gökyüzüne yükseldi ve kandil de erkenden tebrik edildi.

Siyah içine beyaz KRİZ NECDET’İ DUALARLA ANDIK

23 Şub 2024 - 15:19 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.076.619 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL