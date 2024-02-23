AKP Karamürsel adayının kahveleri bayat iddiası!

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, oy toplamak için başvurduğu yöntemlerden birisi de kahve dağıtımı oldu. Ancak Çetinkaya’nın bu hareketi tepki toplarken çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

KAHVELER ASLINDA ORAL'IN

Dağıtılan kahvelerdsn alan bir vatandaş tadındaki fark üzerine Mesut Çetinkaya'nın adının yazdığı kısmı kazıması üzerine altından Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın adı olan etiket çıktı.

BAYAT İDDİASI

Nasıl ve ne şekilde Çetinkaya'nın, Oral'ın kahvelerini alıp üstüne etiket bastığı bilinmezken kahvelerin tadındaki acılık ise bayat olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

GEÇMİŞTE DE VATANDAŞLAR GÜNDEME GETİRMİŞ

Uzun yıllardır AKP'nin devam ettirdiği seçimde kahve dağıtma geleneği geçmişte de bayat olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

KAHVELER İLE İLGİLİ CEVAPSIZ KALAN BAŞKA İDDİALAR DA VAR!

Bu kahveler ile ilgili öne sürülen iddialar ise sadece bayatlı ya da üzerindeki etiket değildi. Sedat Peker'in yurt dışından yayınladığı videolar ülke gündemine oturmuştu.

AKP KAHVELERİN PARASINI ÖDEMEDİ İDDİASI

Sedat Peker 9. yayınladığı videoda AKP'nin seçim döneminde dağıttığı kahvelerin kendisine ait olduğunu öne sürmüştü. Sedat Peker'in söz konusu kahve firmasını satın aldığı ortaya çıkarken Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, seçim zamanı AKP'nin dağıttığı kahvelerin kendisine ait olduğunu ancak AKP'nin kahvelerin parasını ödemediğini söylemişti.

2015'TE SEDAT PEKER SATIN ALMIŞ

Sedat Peker'in sözkonusu kahve firmasını 2015 yılında satın aldığı ve bunun duyurusunu yaptığı ortaya çıktı.