23 Şub 2024 - 15:26- Asayiş G:

Bursa'da deprem… Kocaeli'de de hissedildi!!

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Gemlik olurken, derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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23 Şub 2024 - 15:26 - Asayiş

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