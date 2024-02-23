23 Şub 2024 - 15:26- Asayiş

Bursa'da deprem… Kocaeli'de de hissedildi!!

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Gemlik olurken, derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.