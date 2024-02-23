- Spor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! mask

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe, son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.

Konferans Ligi eşleşmeleri şu şekilde: 

Servette - Viktoria Plzen 

Ajax - Aston Villa 

Molde - Club Brugge 

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Strum Graz - Lille 

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Kaynak: CUMHURİYET

# Fenerbahçe, oldu

23 Şub 2024 - 15:33 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.076.619 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL