Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.
Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Fenerbahçe, son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.
Konferans Ligi eşleşmeleri şu şekilde:
Servette - Viktoria Plzen
Ajax - Aston Villa
Molde - Club Brugge
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe
Dinamo Zagreb - PAOK
Strum Graz - Lille
Maccabi Haifa - Fiorentina
Olympiakos - Maccabi Tel Aviv
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.