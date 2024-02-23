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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1.Lig ve TFF 2.Lig'in başlangıç tarihleri netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1.Lig ve TFF 2.Lig'in başlangıç tarihleri netleşti mask

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.
# 2024

23 Şub 2024 - 15:58 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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