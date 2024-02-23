Yönetimler 66 ruhunu bilmeli ve teknik heyet ile futbolculara aktarmalı

Önceki akşam da Park Kafe’de eski Kocaelispor ve İzmit anılarını paylaşan İbrahim Yazıcıoğlu ve o dönem arkadaşları, Yeşil Siyah nostalji yaşattı. Kocaelispor ile ilgili düşüncelerini eski arkadaşı merhum İsmail Yağcıoğlu’nun da oğlu olan spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’na aktaran Yazıcıoğlu “İsmetpaşa gitti ruh gitti gibi bir görüntü var. Ama böyle olmaz. Güzel bir stat var. Eksikleri de var elbette ama bizim rüyalarımızı süsleyen bir stattı bu. İsmetpaşa gitti, sanki ruhumuz gitti gibi görünüyor. Ama değil, Kocaelispor ruhu her zaman yaşar. Önemli olan dışarıdan gelen kardeşlerimize bunu aktarmaktır. Kentte en önemli görevimiz bu olmalıdır. Bu noktada yönetimin elbette kesikleri vardır. Ama yönetim de yalnız bırakılmamalıdır. Biz her zaman bu göreve hazırız. Kocaelisporluluk en zor günlerde destek vermeyi emreder” dedi.